الدبيبة: مبادرة الإقراض الشبابي والأسر المحتاجة في مرحلتها الأولى سارية تماما

العنوان – طرابلس

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن مبادرة الإقراض الشبابي والأسر المحتاجة لاتزال سارية.

وأوضح الدبيبة في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أن مبادرة الإقراض الشبابي والأسر المحتاجة في مرحلتها الأولى 25,000 قرض سارية تماما.

وقال رئيس الحكومة :”القيم المالية المخصصة لها مؤمنة، فلا تستمعوا للشائعات، أما القرار المنتشر فهو إجراء تنظيمي داخلي لا علاقة له بسير الملف”.

وأضاف الدبيبة إلى أن القرار المنشور لا علاقة له بالمرحلة الأولى، ومصرف الادخار يوجد في حساباته ما يغطي المرحلة الأولى، والإجراء المنتشر متعلق بالمرحلة الثانية التي لم تُعلن بعد.