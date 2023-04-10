تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات..باتيلي يلتقي ممثلين عن الجنوب في سبها

أخبارليبيا24

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أتيحت لي فرصة لقاء ممثلين عن عدد من البلديات المحلية والمجتمع المدني والمرأة والشباب والاتحادات الطلابية في جنوب ليبيا.

وأضاف باتيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” أطلعني ممثلي الجنوب خلال اللقاء في جامعة سبها على شواغلهم والآثار السلبية على حياتهم جراء الأزمة السياسية.

وتابع المبعوث الأممي :”قد أخذتُ علماً بشعورهم بالإحباط من المراحل الانتقالية اللامتناهية، حيث طالبوا بإجراء انتخابات هذا العام دون مزيد من التأخير”.

وأفاد باتيلي :”أضم صوتي إليهم داعياً القادة السياسيين في ليبيا إلى احترام إرادة شعبهم وتوفير مستقبل أكثر ازدهاراً لهم”.

وأكد المبعوث الأممي :”وشددتُ على أنه لا بد لأبناء الجنوب في ليبيا من أن يتمكنوا من التمتع بالخيرات التي تزخر بها أرضهم، وينبغي تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً للتمتع الكامل بالمواطنة المتساوية”.

وواصل باتيلي :”لقد حان الوقت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات الوطنية وتعزيز المصالحة والسلام”.

وأضاف :”أكدتُ أن الأهالي في فزان، على غرار جميع إخوانهم وأخواتهم في أنحاء ليبيا قاطبةً، ينبغي أن يحظوا ببنية تحتية وتعليم ورعاية صحية أفضل وأكثر تطوراً”.

وأشار المبعوث الأممي إلى أنه شدد على ضرورة مشاركة فزان بشكل ملائم في الأعمال الوطنية الهادفة لإعادة بناء هذا البلد.