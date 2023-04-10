باتيلي: أدعُ القادة في ليبيا إلى احترام إرادة شعبهم وتوفير مستقبل مزدهر لهم

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الأحد، على أنه لا بد لأبناء الجنوب في ليبيا من أن يتمكنوا من التمتع بالخيرات التي تزخر بها أرضهم.

وكتب “باتيلي” عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قائلا: أتيحت لي الفرصة في جامعة سبها للاستماع إلى مجموعة من ألمع نساء ورجال الجنوب يمثلون عدد من البلديات المحلية والمجتمع المدني والمرأة والشباب والاتحادات الطلابية، حيث أطلعوني على شواغلهم والآثار السلبية على حياتهم جراء الأزمة السياسية.

وتابع قائلا: قد أخذتُ علماً بشعورهم بالإحباط من المراحل الانتقالية اللامتناهية، حيث طالبوا بإجراء انتخابات هذا العام دون مزيد من التأخير. وأضم صوتي إليهم داعياً القادة السياسيين في ليبيا إلى احترام إرادة شعبهم وتوفير مستقبل أكثر ازدهاراً لهم.

وأضاف باتيلي : شددتُ على أنه لا بد لأبناء الجنوب في ليبيا من أن يتمكنوا من التمتع بالخيرات التي تزخر بها أرضهم. وينبغي تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً للتمتع الكامل بالمواطنة المتساوية. لقد حان الوقت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات الوطنية وتعزيز المصالحة والسلام.

وأكد في تغريدته على أن الأهالي في فزان، على غرار جميع إخوانهم وأخواتهم في أنحاء ليبيا قاطبةً، ينبغي أن يحظوا ببنية تحتية وتعليم ورعاية صحية أفضل وأكثر تطوراً.

كما شدد على ضرورة مشاركة فزان بشكل ملائم في الأعمال الوطنية الهادفة لإعادة بناء هذا البلد.