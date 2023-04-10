طرابلس 09 إبريل 2023م(وال)- قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ” ريتشارد نورلاند” إن القادة العسكريين والامنيين في ليبيا ملتزمون بسيادة بلادهم واستقرارها السياسي من خلال الانتخابات، ومغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة. جاء ذلك خلال لقائه رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد الله باتيلي” بحسب تغريدة له نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها بموقع ” […]

ظهرت المقالة نورلاند يشيد باجتماع القادة العسكريين والأمنيين في بنغازي ويدعوهم إلى الالتزام بسيادة بلادهم واستقرارها السياسي أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال