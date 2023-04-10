التقاز: نطالب بدور أوسع للأحزاب حالياً لأنها تتحرك وفق المصالح العامة لا الشخصية

الوطن| رصد

أشاد رئيس تجمع الأحزاب الليبية عبد الله التقاز، بتصريح المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، القاضي بمشاركة الأحزاب السياسية في رسم مسار الانتخابات في البلاد.

التقاز وفي تصريحات له رصدها موقع الوطن شدد على أن الأحزاب تختلف عن التجمعات القبلية والمدنية الأخرى؛ لأنها لا تتحرك وفق مصالح ضيقة بقدر ما تحركها المصالح العامة، وأنها تتحرك وفق رؤى وأهداف واضحة، ولديها الخبرة في دعم الحلول السياسية في ليبيا.

هذا وطالب التقاز بدور أوسع للأحزاب في هذه المرحلة؛ معتبراً أن العمل الحزبي أساس الممارسة الديمقراطية، منوهاً بأن تجمع الأحزاب الليبية يعتبر أكبر تكتل حزبي بعد انضمام 31 حزباً من تيارات مختلفة، ويمكنه أن يساعد في رسم مسار الانتخابات.