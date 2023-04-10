الأعلى للقضاء يعفو عن محكومين ويوقف تنفيذ العقوبات وفقًا لضوابط

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أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا يقضي بالعفو عن المحكوم عليهم في عدد من القضايا ووقف تنفيذ العقوبات ضدهم.

وشدد المجلس الأعلى للقضاء في قراره على أن الإفراج عن المحكومين سيكون وفقًا لبعض الشروط والضواب.

وأوضح المجلس أن القرار نص على ضرورة أن يقضي المحكوم عليه نصف المدة المحكوم بها على الأقل، والاكتفاء بثلث المدة للمحكوم عليهم ممن يعانون من أمراض مزمنة، أو بحاجة إلى رعاية طبية خاصة، أو من تجاوزوا الستين عاما.

وذكر مجلس القضاء أن القرار نص على ألا تقل مدة قضائهم للعقوبة عن 15 عاما داخل السجن فيما يخص المحكوم عليهم بالمؤبد؛ إلى جانب سداده قيمة مبالغ الرد والغرامات المحكوم بها إلى خزينة الدولة.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن من يشمله القرار يجب ألا يكون من معتادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح.

ولفت إلى أن قرار العفو العام لايشمل المحكومين في قضايا تتعلق بالإرهاب والمس بأمن الدولة والقصاص والحدود.

كما استثنى القرار مرتكبي جرائم القتل العمد والخطف وكذلك السرقة بالإكراه مالم يتم التصالح مع المجني عليه، إضافة إلى جرائم المخدرات ممن تتجاوز مدة عقوبتهم 5 سنوات.