مقتل مهاجرين اثنين وفقدان 20 بحادث غرق في المتوسط

لقي مهاجران على الأقل مصرعهما وفقد نحو 20 آخرين بعد غرق قاربهم بين تونس وإيطاليا، بحسب ما أفادت منظمة “ريسكيوشيب” الألمانية غير الحكومية وكالة الصحافة الفرنسية الأحد.

وأنقذت السفينة “نادر” التابعة للمنظمة غير الحكومية 22 مهاجراً نقلتهم بعد ظهر الأحد الى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وفق المسؤول في “ريسكيوشيب” ستيفن سيفيرت الذي أوضح أن قارب الهجرة غرق ليل السبت الأحد.

وقال قبطان سفينة الإنقاذ إنغو ويرث إن من بين الذين تم إنقاذهم رجال ونساء وأطفال من الكاميرون وساحل العاج ومالي. من بين من تم إنقاذهم امرأة حامل، فيما انتشل طاقم السفينة جثتي رجلين.

وأضاف سيفرت أن ما مجموعه 40 مهاجراً كانوا على متن القارب عندما غادر سواحل ولاية صفاقس في تونس. وتابع “فعلنا كل ما في وسعنا لإنقاذ المزيد، لكننا لم ننجح”، مشيراً إلى “التعاون الجيد” مع خفر السواحل الإيطالي.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا”، فإن من بين الناجين تسع نساء، وقدرت عدد المفقودين بـ18. ويُعتقد أن المهاجرين دفعوا 3000 دينار تونسي (حوالى 980 دولاراً) لكل منهم للمشاركة في رحلة الهجرة، وفق الوكالة.

ووصفت المنظمة العملية في وقت سابق الأحد على تويتر، قائلة إنه عندما وصلت سفينتها إلى مكان الحادث، كان المهاجرون قد أمضوا نحو ساعتين في الماء.

وأضافت المنظمة أن “هذه مأساة فظيعة كان من الممكن – بل كان ينبغي – منعها من خلال نهج إنساني تجاه الهجرة بدلاً من وضع الأسلاك الشائكة على الحدود الأوروبية”.

هذه ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة من الكوارث في البحر الأبيض المتوسط حيث غرق عشرات من المهاجرين الذين حاولوا العبور، فيما تم إنقاذ العشرات من القوارب المتهالكة.

في الأيام القليلة الماضية، وصل آلاف المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوسا التي لا تبعد سوى 150 كيلومتراً بعض سواحل تونس.

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يتم استخدام سواحل البلد الشمال أفريقي بشكل متزايد لمحاولات الهجرة المحفوفة بالمخاطر. وتشكو إيطاليا منذ بعض الوقت من ارتفاع أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها.

ووفق أرقام وزارة الداخلية، وصل أكثر من 14 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام – أكثر بكثير من 5300 مهاجر وصلوا خلال نفس الفترة في عام 2022 و4300 مهاجر وصلوا في عام 2021.

قارب يضل طريقه بين ليبيا ومالطا

من جانبها، قالت خدمة الدعم “ألارم فون”، الناشطة في عمليات انقاذ المهاجرين بمياه البحر المتوسط، الأحد إن قارباً يقل نحو 400 مهاجر ضل طريقه بين مالطا وليبيا بينما تتسرب إليه المياه، وذلك وسط ارتفاع حاد في عدد قوارب المهاجرين التي تعبر البحر من شمال أفريقيا.

أضافت الخدمة على تويتر أنها تلقت اتصالاً من القارب، الذي أبحر من طبرق في ليبيا الليلة الماضية، وأنها أبلغت السلطات. وقالت إنه لم يتم إطلاق أي عملية إنقاذ حتى الآن.

وقالت “ألارم فون” إن ركاب القارب مصابون بالذعر ويحتاج عدد منهم إلى رعاية طبية. وأضافت أن الوقود نفد من القارب وامتلأت قاعدته بالمياه بينما غادره قائده ولا يوجد على متنه من يستطيع توجيهه.

وأوضحت أن القارب موجود حالياً في منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا.

وقالت منظمة “سي-ووتش إنترناشونال” الألمانية غير الحكومية على حسابها على تويتر إنها عثرت على القارب وإن سفينتين تجاريتين كانتا بالقرب منه. وأضافت أن السلطات في مالطا طلبت من السفينتين عدم القيام بعملية إنقاذ وإن إحدى السفينتين طُلب منها فقط تزويد القارب بالوقود.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع السلطات في مالطا للتعليق.

وفي الأسبوع الماضي، أنقذت سفينة “جيو بارنتس” التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود الخيرية 440 مهاجراً قبالة سواحل مالطا بعد عملية معقدة استغرقت 11 ساعة وسط أمواج عاتية.