الصدفة تقود إلى ضبط مخدرات وسلاح بمركبة تعرضت لحادث سير

قادت الصدفة أفراد مركز شرطة المدينة في الكفرة إلى القبض على سوداني وتشادي، بعدما حضرا لتسجيل محضر بتعرض مركبتهما لحادث سير، وتم اكتشاف حقيبة بها مخدرات وسلاح أبيض بداخلها.

وذكرت مديرية أمن الكفرة في بيان أن آمر إحدى دوريات قسم المرور والتراخيص حضر إلى مركز شرطة المدينة، ومعه شخص تشادي الجنسية ويقود مركبة نوع تويوتا كروزر، وكان معه شخص آخر سوداني الجنسية على متن المركبة، وأفاد بأن مركبتهما تعرضت لحادث سير.

وتم حجز المركبة، وبتفتيشها قبل الحجز عثر بداخلها على حقيبة وبها مخدر نوع بانقو، عدد 6 قطع، وسكين ذي حدين.

وعلى الفور باشرت وحدة التحقيق بالمركز الاستدلال في الواقعة، وبضبط أقوال السائق أفاد بأن الحقيبة تخص شخصا آخر، حيث تم إلقاء القبض عليه، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وأحليت القضية إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.