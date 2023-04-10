الرئاسي: اللافي ناقش مع “حليمة” أوضاع السجون

التقى النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي بوزيرة العدل بحكومة الوحدة المؤقتة حليمة إبراهيم.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان أم اللقاء ناقش أوضاع السجون، وتأخر إصدار الأحكام في عدد من القضايا، الأمر الذي ساهم في بقاء السجناء فترات أطول دون محاكمة.

وشدد اللافي على ضمان معاملة السجناء معاملة إنسانية واحترام حقوقهم الأساسية، والإسراع في عرض قضاياهم على القضاء.

وجددت الوزيرة التزام الحكومة بتحسين أوضاع السجناء، والتأكد من التعامل مع قضاياهم في الوقت المناسب، والعمل مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات الأحكام الجنائية.