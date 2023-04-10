باتيلي يشيد بجهود القادة العسكريين والأمنيين في تأمين الجنوب الليبي

أشاد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، بجهود القادة العسكريين والأمنيين في تأمين المنطقة الجنوبية وحماية الموارد الطبيعية للبلاد.

وقال باتيلي في سلسلة من التغريدات عبر صفحته على “تويتر”، الزيارة تأتي في إطار تواصله المستمر مع الأطراف الليبية المعنية والرامي إلى التمكين من إجراء الانتخابات، موضحا أنه التقى اليوم بقادة عسكريين وأمنيين من أجزاء مختلفة من الجنوب.

وأشاد باتيلي بالمبادرات الشجاعة والوطنية التي قدمها قادتهم لتضميد الجراح المادية والمعنوية جراء النزاع وذلك في سبيل ليبيا.

وذكر باتيلي في تغريدته الثانية بأنه التقى على مدى الأسابيع القليلة الماضية بالعديد من القادة العسكريين والأمنيين في ليبيا بغية مدّ الجسور بين الأطراف الليبية الفاعلة سعياً لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وتأمين التزامهم بإيجاد بيئة أمنية مواتية للانتخابات.

وقال باتيلي: “أثنيتُ على جهودهم للحفاظ على الأمن في الجنوب وضمان وحدة وسلامة الأراضي الليبية، كما أثنيت أيضاً على عملهم من أجل حماية الموارد الطبيعية للبلاد، والتي تظل المصدر الرئيسي للدخل لليبيا والتي يتعين تسخيرها لصالح جميع الليبيين”.

وزار باتيلي في وقت سابق اليوم الأحد، مدينة سبها، واجتمع هناك مع عدد من المشايخ والأعيان ومنظمات المجتمع المدني والنساء والقيادات العسكرية والأمنية بالمنطقة الجنوبية.