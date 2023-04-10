ليبيا.. مجلس الإدارة المحلية يناقش عدد من الملفات مع وزارة التعليم

عقد أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، اجتماعا مع مسؤولين من وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، في العاصمة طرابلس، وذلك لمناقشة 7 ملفات رئيسية بين الجانبين.

وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على “فيسبوك”، إن الاجتماع جرى خلاله مناقشة جملة من المواضيع منها المدارس المتوقفة وآلية استكمالها وتفعيلها، وكذلك آلية اختيار إنشاء 500 مدرسة للعام 2022.

وأضافت الوزارة، أنه تم مناقشة ميزة المعلم والعجز في توفير المدرسين والكوادر التعليمية المتخصصة، والاتفاقية التي وقعت بين وزارة الحكم المحلي والتربية التعليم والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بشأن حصر وفرز المواد الكيميائية في المؤسسات التعليمية، مما يضمن حماية البيئة والوقاية من الأضرار التي يمكن أن تسببها المواد الكيميائية في المؤسسات التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن المشاركين في الاجتماع شددوا على ضرورة توفير المقاعد المدرسية للطلاب واستمرار أعمال النظافة والالتزام بمواعيد الصيانة الدورية للمدارس.

وقالن وزارة الحكم المحلي، إن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة التي تقضي بضرورة عقد اجتماعات بين أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، والوزراء ورؤساء الأجهزة التنفيذية وذلك لمراجعة تضمين احتياجات البلديات ضمن خطط عمل الوزارات والأجهزة التنفيذية وأيضًا من أجل معالجة المختنقات التي تواجه البلديات وتقع ضمن اختصاصات الوزارات.