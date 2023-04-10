مليشيات من المنطقة الغربية يرفضون في بيان لهم الحوار والتصالح بين الليبيين

الوطن|رصد

رفضت الميليشيات المسلحة من المنطقة الغربية في بيان لها التعديل الدستوري الـ13 الصادر عن البرلمان ومجلس الدولة، بالإضافة لجولات الحوار والتوافق بين الليبيين.

وقال المليشيات في بيانها الصادر مساء أمس السبت: “لقد طفح الكيل ونفذ صبر الليبيين حيث ازداد الفساد بأنواعه وفقدت الثقة وأصبح شغل المسؤولين الشاغل جمع الأموال وتقلد المناصب“.

ونبذ بيان المليشيات التطرف والعنف بجميع أشكاله، مؤكدًا رفضه للإرهاب، مشيرًا إلى أن المليشيات ستعمل على إيقاف الهجرة الغير الشرعية.