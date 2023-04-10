اللافي يبحث مع وزيرة العدل أوضاع السجون وتأخر إصدار الأحكام

العنوان – طرابلس

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، حليمة إبراهيم أوضاع السجون.

وتطرق اللافي خلال اللقاء الأحد إلى تأخر إصدار الأحكام في عدد من القضايا، الأمر الذي ساهم في بقاء السجناء فترات أطول دون محاكمة.

وشدد النائب بالمجلس الرئاسي على ضمان معاملة السجناء معاملة إنسانية واحترام حقوقهم الأساسية، والإسراع في عرض قضاياهم على القضاء.

فيما جددت وزيرة العدل التزام الحكومة بتحسين أوضاع السجناء، والتأكد من التعامل مع قضاياهم في الوقت المناسب.

وأشارت إلى أنه يتم العمل مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات الأحكام الجنائية.