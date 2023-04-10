دبيبة يلغي قراره بتخصيص مبلغ مالي لدعم التمويل للأغراض السكنية في ليبيا

ألغى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا، عبد الحميد دبيبة، قراره رقم 1055 لسنة 2022، والمتعلق بتخصيص مبلغ مالي لدعم التمويل للأغراض السكنية.

وكان عبد الحميد دبيبة، أعلن عن بدء منح القروض الإسكانية للشباب والأسر المحتاجة بناء على المبادرة التي أطلقها في فبراير من العام الماضي.

وقال رئيس حكومة الوحدة في تصريحات سابقة له مطلع العام الجاري، إن المرحلة الأولى من القروض ستمنح لـ25 ألف مستفيد من إجمالي 500 ألف تقدموا بطلبات للحصول على قروض سيتم توزيعها عليهم على مراحل.

وأكد دبيبة أن الحكومة ستدعم مصرف الادخار والاستثمار العقاري الذي سيمنح القروض، لتسريع منح القروض للمستفيدين، معربا عن شكره لوزارة الشباب ومصرف الادخار بكل فروعه واللجان الفرعية التي ساهمت في إنجاح هذه المبادرة.