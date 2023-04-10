القيب: 218 ألف طالب وطالبة استفادوا من منحة الطلاب الجامعية

الوطن|رصد

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة منتهية الولاية عمران القيب أن إجمالي عدد المستفيدين من منحة الطلاب الجامعية بلغ نحو 218 ألفا و475 طالبًا وطالبة جرى إصدار بطاقات مصرفية مسبوقة الدفع لهم من مصرف الجمهورية على ثلاث دفعات.

وقال القيب خلال كلمته باجتماع مجلس الوزراء الرابع لعام 2023 المنعقد في مدينة مصراتة يوم أمس السبت، إن مصرف الجمهورية أصدر11 ألفا و989 بطاقة كدفعة أولى، و140 ألفا و788 كدفعة ثانية، ثم 65 ألفا و698 كدفعة ثالثة.

واعترف وزير التعليم العالي بتأخير من وزارته منتهية الولاية في صرف المنحة لعدة عوامل، أبرزها، عدم دقة البيانات المدرجة من الطلاب في المنظومة الإلكترونية الموحدة، مشيرًا إلى التنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات بشأن ربط المنظومة الإلكترونية بمنظومة الرقم الوطني.