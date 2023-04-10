مفوض حقوق الإنسان: عيون المجتمع الدولي لا تغفل عن ليبيا

الوطن| رصد

أكد مُفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، ضرورة إجراء الانتخابات والعمل نحو السلام المستدام، داعياً السلطات والجماعات المسلحة والمهربين والمتاجرين بالبشر، لعدم الاعتقاد بأن أعين المجتمع الدولي تغفل عن ليبيا.

وقال إنه لا بد من مضاعفة الجهود لضمان المساءلة عن الانتهاكات السابقة، ومواصلة مراقبة الواقع على الأرض لمنع الانتهاكات في المستقبل، وتطوير خطة العمل لحقوق الإنسان في ليبيا، ووضع خارطة طريق شاملة تُركز على الضحايا.

وأكد كذلك أن مكتب حقوق الإنسان ملتزم بالعمل عن كثب بهذا الشأن وضرورة احترام القواعد المتعلقة بالمجتمع المدني، الحقوق الأساسية لحرية التجمع وتكوين الجمعيات.