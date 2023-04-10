مصرع 7 أشخاص وإصابة 19 من المهاجرين غير الشرعيين إثر حادث سير مروع

الوطن|رصد

أصدر مستشفى براك العام بيانًا يوضح فيه نقاطًا مهمة عن حادث السير لمجموعة المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين.

وأكد البيان أن إجمالي العدد الذي وصل لمستشفى براك العام 26 حالة، منها 7 حالات وفاة، بالإضافة لـ19 حالة بين حرجة ومتوسطة الخطورة.

وأشار البيان إلى أن الفريق الطبي من أطباء وتمريض ومسعفين قاموا بواجبهم على أكمل وجه في علاج الحالات رغم نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة لمديرية أمن الشاطئ وغرفة عمليات الجنوب، الذين ساعدوا الفريق الطبي أيضًا.

كذلك كان جهاز الإسعاف والطوارئ لبلديات براك والقرضة متواجدًا، حيث قاما بدورهم في إسعاف الحالات.