ليبيا الان

شكشك يبحث تسوية الدين بين المؤسسة الليبية للاستثمار وصندوق الإنماء الاقتصادي

تم النشر منذُ 40 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

التقى اليوم الأحد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، برئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ومدير صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي، والمدير العام للمحفظة طويلة المدى، بحضور الإدارات المختصة بالديوان.

وناقش الاجتماع موضوع تسوية الدين بين المؤسسة الليبية للاستثمار وصندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي.

هذا وتناول الاجتماع خيارات وفرص الشراكة في مجالات الاستثمار الداخلي بين المؤسسة والصندوق، مع توصية الديوان بأهمية هذه الشراكة بما يفضي إلى استكمال المشاريع الاستثمارية العقارية المتوقفة، على أن يكون ذلك وفقا لرؤية وشفافة وذات جدوى اقتصادية واجتماعية، وبما يحقق مصلحة المؤسستين ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.

الوسوم

#المؤسسة الليبية للاستثمار خالد شكشك ديوان المحاسبة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك