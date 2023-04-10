شكشك يبحث تسوية الدين بين المؤسسة الليبية للاستثمار وصندوق الإنماء الاقتصادي

الوطن|رصد

التقى اليوم الأحد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، برئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ومدير صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي، والمدير العام للمحفظة طويلة المدى، بحضور الإدارات المختصة بالديوان.

وناقش الاجتماع موضوع تسوية الدين بين المؤسسة الليبية للاستثمار وصندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي.

هذا وتناول الاجتماع خيارات وفرص الشراكة في مجالات الاستثمار الداخلي بين المؤسسة والصندوق، مع توصية الديوان بأهمية هذه الشراكة بما يفضي إلى استكمال المشاريع الاستثمارية العقارية المتوقفة، على أن يكون ذلك وفقا لرؤية وشفافة وذات جدوى اقتصادية واجتماعية، وبما يحقق مصلحة المؤسستين ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.