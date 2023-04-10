إسماعيل: اجتماعات العسكريين والأمنيين جاءت بعد جهود كبيرة من أطراف محلية ودولية

الوطن| رصد

قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة السنوسي إسماعيل، إن الاجتماعات بين العسكريين والأمنيين الذين كانوا يتقاتلون جاءت بعد جهود كبيرة من أطراف محلية ودولية.

وأضاف في تصريحات صحافية اليوم الأحد، أن اجتماع العسكريين والأمنيين عمل كبير، خاصة بعد الاجتماعات التي حدثت في بنغازي وطرابلس وتونس ولاحقا في سبها.

وأشار إلى أن المقاربة التي دخل فيها رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا والمشير خليفة حفتر في 2020 – 2021 كانت مقاربة صحيحة، وهي كانت بناء لما نراه اليوم.

وبين أن مشهد الليبيين وهم يتحدثون بناء الدولة والمؤسسات كان نتاج لهذه الاجتماعات.

وعن دور البعثة الأممية قال إسماعيل أنه لا يتفاءل بها بسبب الإخفاقات والانقسامات الموجودة في الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الدولي.

وقال: “حين تكون الجهود من المبعوث الأممي عبدالله باتيلي تصب باتجاه جمع الفرقاء فهو شيئ إيجابي ونأمل أن يأتي وراءه شيء ايجابي”