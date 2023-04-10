المجلس الأعلى للقضاء يصدر قرارا بالعفو عن المساجين بهذه الشروط

قرر المجلس الأعلى للقضاء، العفو عن المساجين المحكوم عليهم ممن أمضوا نصف المدة على الأقل، أو بقضاء ثلث المدة للمحكوم عليه الذي يعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، أو من تجاوز عمره الـ60 سنة، وأن يكون قد قضى 15 سنة من مدة العقوبة للمحكوم عليهم بالمؤبد، وأن لا يكون من معتادي الإجرام أو دخل في تشكيل عصابي مسلح.

وأكد المجلس أن قرار العفو لا ينطبق على المحكوم عليهم في الجرائم المتعلقة بالإرهاب، والتي تمس أمن الدولة، وجرائم القصاص والحدود والقتل العمد والشروع فيه والضرب المفضي إلى الموت والخطف، وجرائم السرقة بالإكراه، وجرائم المخدرات من تتجاوز مدة عقوبته 5 سنوات.