بن شرادة: البعثة تسعى من وراء اجتماعات لجنة 5+5 وبدعم أمريكي إلى حرب ضد فاغنر الروسية

ليبيا – طالب عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة الليبيين بأن يقفوا أمام حقيقة أن البعثة الأممية لا تسعى جاهدة إلى إجراء الانتخابات في ليبيا.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” رأى أن تصريحات المبعوث الأممي عبد الله باتيلي الأخيرة بشأن ربط مبادرته مع توافقات مجلسي النواب والدولة ما هي إلا مراوغة سياسية، وحتى إن خرج المجلسان بالقوانين الانتخابية فالبعثة الأممية لن تعمل إلا على إرباك المشهد.

وأشار إلى أن البعثة تسعى من وراء اجتماعات لجنة 5+5 وبدعم أمريكي إلى حرب ضد مرتزقة فاغنر الروسية، ولا تسعى إلى توحيد المؤسّسة العسكرية كما جاء في بيانها، ولا إلى تأمين الانتخابات كما يقال.

