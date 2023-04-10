بعد دعوتهم له للإفطار.. أبوراس: أهالي تاجوراء يعرفون قدر الرجال

وجه أيوب أبوراس، آمر كتيبة ثوار طرابلس، رسالة شكر إلى أهالي تاجوراء بسبب دعوته لحضور مأدبة الإفطار.

كتب قائلًا على فيسبوك: “كم سرني وأبهجني دعواتكم الكريمة لي شخصياً، رغبة منكم في حضوري مآدب الإفطار بينكم، وهذا إن دل على شي فإنما يدل على كرمكم ومروءتكم وشهامتكم وطيب أصلكم، فبكم يطيب المجلس، وبرفقتكم يزدان المكان جمالاً.”

أضاف: “إخوتي الأكارم إني لأثمن دعواتكم هذه وأعتز بها أيما اعتزاز ، وبهذا أثبتم للجميع أنكم لم ولن تخذلوا العهد بينا وبينكم، وبأنكم السند عند المحن الشدائد، وكنتم ولازلتم رجالاً أوفياء، فلا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، والشيء من مَأتاه لا يُستغرب.”

واختتم: “حياكم الله جميعاً وسدد خطاكم، وأسأله أن يلم شملنا وصفنا ويوحد كلمتنا في وطن يسوده الأمن والاستقرار والرخاء رمضانكم مبارك، وينعاد عليكم بالخير والبركات”.