الدبيبة: ندعم جهود البعثة الأممية ونعمل على تهيئة الظروف لانتخابات عادلة ونزيهة

ليبيا- ثمن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة مواقف رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي المساندة لمساري المصالحة الوطنية الشاملة والعمل السلمي.

الدبيبة أوضح في كلمته خلال اجتماع مجلس وزراء حكومته في مدينة مصراتة تابعتها صحيفة المرصد أن المنفي حريص على عدم تصعيد الخلافات بين الأطراف السياسية، مثمنًا في ذات الوقت دور محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير في إنعاش الاقتصاد ومواصلة الالتزام بسياسة الإفصاح والشفافية.

وقال الدبيبة: “بعد تخلصنا من الحروب أصبح الوضع الإقتصادي والخدمي أفضل ولله الحمد مقارنة بسنوات العذاب الماضية، سواء من طرح أحمال ونقص سيولة وترد في الوضع الأمني ومستمرون في خدمة الليبيين وتهيئة الظروف لانتخابات عادلة ونزيهة”.

وأضاف الدبيبة قائلًا: “يعود نجاح إنعقاد مجلس الوزراء هذا اليوم للمجلس البلدي مصراتة وأهالي المدينة الكرام التي قدمت التضحيات في وجه الإرهاب ومشاريع التقسيم وهذه المرحلة تتطلب التمسك بمسار السلام والتداول السلمي للسلطة والتأسيس للاستقرار والتنمية لتنجح الانتخابات وتقبل نتائجها من الجميع”.

وتابع الدبيبة بالقول: “ندعم جهود البعثة الأممية بشكل جاد، ونتطلع أن تقود رعايتها للجنة العسكرية 5+ 5 إلى الاستقرار ومنع عودة الحروب ونجدد الدعوة للسلطة التشريعية لاستيعاب إرادة الليبيين وأنهم أصبحوا أكثر قوة في مواجهة مشاريع التمديد والالتفاف على إرادتهم”.

وقال الدبيبة: “أثني على جهود الشركة العامة للكهرباء لتنفيذها خطة الحكومة التي تهدف لاستقرار الشبكة العامة، وبدأنا التعامل مع مشكلة الوقود التي تحدث من وقت لآخر لأسباب تشغيلية وتنظيمية ونعدكم بأن تصبح من الماضي وقمنا بتخصيص قطعة أرض لتطوير خزانات البريقة والفرق الفنية تعمل على إنجاز المشروع”.

وأكد الدبيبة وجود مساع لتنفيذ خطة ثلاثية متكاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج المصافي، مبينًا أن العقد الموقع مع شركة “هانويل” الأميركية لتنفيذ مصفاة زلاف سيساهم في تغطية احتياجات السوق المحلي من الغاز وتنمية منطقة أوباري الكبرى.

وبين الدبيبة أن الخطة الثلاثية تشمل تطوير مصفاة الزاوية ومصافي طبرق وراس لانوف بعد أن بدأت الإجراءات في توريد خزانات عائمة تساعد في بناء مخزون إستراتيجي تزامنًا مع تنفيذ خطة تطوير مصاف محلي؛ إذ تم التعاقد على خزانات نفط جديدة في السدرة وراس لانوف عوضا عن المتضررة من الحروب.

وشدد الدبيبة على العمل لتسهيل كافة الأعمال المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة، فاستمرار الاستقرار يتيح فرص واعدة لتطوير قطاع النفط والغاز، مؤكدًا أن من أبرز مشاريع الحكومة لرفع خطة إنتاج ليبيا من النفط هو عودة الحياة لحقل الظهرة المتوقف منذ العام 2015.

وأشار الدبيبة إلى أن سير توفير الأعلاف والأدوية والمبيدات الحشرية يتم بشكل جيد بعد مواجهة أسباب تأخير توفيرها، مضيفًا بالقول: “استمرار تماسكنا ووحدتنا هو الطريق الوحيد الآمن نحو بناء الدولة، وما اجتماع 140 عميد بلدية من جميع المناطق سوى تأكيد على عملهم تحت مظلة حكومتنا”.

وتابع الدبيبة بالقول: إن هذا تأكيد على أن الانقسام السياسي لم يعد يؤثر على عمل البلديات. مشددًا على سماح الاستقرار في ليبيا بتنفيذ المرحلة الأولى لإنشاء 500 مدرسة جديدة، ما يحتم السعي لكفاية الشعب من الحاجة والخوف والحروب والعمل على تآلف القلوب وتوحيد الكلمة.

