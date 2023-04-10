أجواء باردة نسبيا بمعظم المناطق وماطرة في الشمال الشرقي

الوطن| رصد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الأجواء باردة نسبيا في معظم مناطق البلاد، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة يوم الغد بمناطق الشمال الشرقي.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً يوم الغد خاصة على سرت.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (18-22)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين إلى آخر على بعض المناطق الساحلية مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر، وتكون الفرصة أفضل يوم الغد في أغلب المناطق تصحبها خلايا رعدية خاصة على مناطق الجبل الأخضر وطبرق يتخللها سقوط حبات البرد.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد تصل سرعتها إلى (50) كلم/الساعة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح في أغلب المناطق بين (1421-)مْ, وتسجل انخفاضا ملحوظ يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (23- 27)مْ.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين (24-26)مْ، وتسجل انخفاضا يوم الغد.