امطار وتقلبات غداً… حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في ليبيا اليوم الاثنين 10 ابريل 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 10 ابريل 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، الأجواء باردة نسبيا على معظم مناطق البلاد, مع فرصة سقوط أمطار متفرقة يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً يوم الغد خاصة على سرت.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-22)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين إلى أخر على بعض المناطق الساحلية مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر, وتكون الفرصة أفضل يوم الغد على أغلب المناطق تصحبها خلايا رعدية خاصة على مناطق الجبل الأخضر وطبرق يتخللها سقوط حبات البرد.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد تصل سرعتها إلى (50)كيلو متر/الساعة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (1421-)مْ, وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 27)مْ.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-26)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:32)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:42).