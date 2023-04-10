توقعات بهطول أمطار رعدية وحبات برد على مناطق شمال شرق ليبيا

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تشهد مناطق شمال شرق ليبيا هذه الليلة ويوم الغد سقوط أمطار جيدة، مصحوبة بخلايا رعدية، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

ومن المتوقع أن تكون شدة الأمطار على المنطقة الممتدة من الجبل الأخضر إلى طبرق.

وأجواء اليوم الإثنين باردة نسبيا على معظم مناطق البلاد. وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم على أغلب شمال ليبيا ما بين 14 و20 مئوية، بينما تسجل على مناطق الجنوب ما بين 23 و27 مئوية.

ولفت إلى أن السحب تتكاثر من حين إلى آخر على مناطق الساحل الشرقية مع احتمال أمطار خفيفة.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن من المتوقع هطول حبات البرد، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح شمالية غربية نشطة على المنطقة الممتدة من الجبل الأخضر إلى طبرق.