ليبيا – علقت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي على نشر مجلس النواب لقانون استحداث محكمة دستورية وقوانين الانتخابات في الجريدة الرسمية.

الحامي وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”، رأت أن نشر القوانين الانتخابية وقانون استحداث المحكمة الدستورية سيثير بلبلة.

