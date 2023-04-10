توقعات بهطول أمطار رعدية على مناطق شمال شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار جيدة هذه الليلة ويوم الغد على أغلب مناطق الشمال الشرقي مصحوبة بخلايا رعدية، خاصة على المنطقة الممتدة من الجبل الأخضر إلى طبرق.

وتشهد حالة الطقس، اليوم الإثنين، أجواء باردة نسبيا على معظم مناطق البلاد. وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم على أغلب شمال ليبيا ما بين 14 و20 مئوية، بينما تسجل على مناطق الجنوب ما بين 23 و27 مئوية.

وتتكاثر السحب من حين إلى آخر على مناطق الساحل الشرقية مع احتمال أمطار خفيفة. ومن المتوقع سقوط أمطار جيدة هذه الليلة ويوم الغد على أغلب مناطق الشمال الشرقي مصحوبة بخلايا رعدية خاصة، على المنطقة الممتدة من الجبل الأخضر إلى طبرق.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أن من المتوقع أن يتخلل الأمطار هطول حبات البرد، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ورياح شمالية غربية نشطة على هذه المناطق.