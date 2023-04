الكبير: ملف المرتزقة والقوات الأجنبية معقد والسلاح الأول لمواجهته هو السلطات الشرعية المنتخبة

ليبيا – قال الكاتب الصحفي عبد الله الكبير على الموقف الأمريكي إنه على المستوى النظري والاجتماعات هناك تقدم بين القيادات العسكرية والأمنية بين الشرق والغرب والحديث عن موعد لاحق في سبها بعد عيد الفطر، كلها خطوات متقدمة على الصعيد النظري، وقد يكون لهذه الاجتماعات صدى لدى الاوساط السياسية والتشريعية المناط بها إعداد القاعدة الدستورية للانتخابات أي مجلسي النواب والدولة.

الكبير أشار خلال مداخلة عبر برنامج “العاصمة” الذي يذاع على قناة “فبراير” السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى إنه على المستوى العملي ما زالت هناك عقبات تحول دون التوحيد الحقيقي للمؤسسات الأمنية والعسكرية بين الشرق والغرب.

ورأى أن الهدف من التحركات التي تقف وراءها أمريكا وبعض الدول الغربية هو تشكيل قوة مشتركة بين الشرق والغرب والجنوب بمواجهة الفاغنر، متسائلًا عما إذا كان الهدف طرد المرتزقة من ليبيا وتأمين موانئ الحقول والنفط والمواقع الاستراتيجية، أم الهدف الرئيس إجراء الانتخابات.

وأضاف: “هل يريد حفتر أن يكون ويبقى على رأس المؤسسة العسكرية كما يرغب هو ويتمنى ويعتقد أنه القائد العام للقوات المسلحة؟ هذا ضد رغبة القيادات في المنطقة الغربية، والسيادات السياسية في المنطقة الغربية لا يريدون أن يكون للجيش هذه السلطة بعيدًا عن السلطة المدنية، حفتر وبعد الجرائم التي ارتكبها ضد الليبيين هل يمكن القبول به على رأس مؤسسة عسكرية أو موقع تنفيذي أو سياسي في ليبيا لا أعتقد أن هذا مقبول، كيف يمكن تجاوز الدماء والجرائم التي ارتكبتها قوات حفتر في طرابلس ودرنة وبنغازي تجاه المهجرين؟ كيف يمكن وضع أسس حقيقية لتوحيد المؤسسة العسكرية؟”.

وتابع: “مجلسا النواب والدولة الآن وهما يتابعان التطورات الأمني والعسكري حتى لو كان على مستوى الاجتماعات واللقاءات والزيارات، لكنهما سيستشعران إن هناك قوة مسلحة تملك القوة على الأرض وقوة فاعله مرشحة لأن تكون جزء من اللجنة التوجيهية التي سيعدها باتيلي، وبالتالي احتمالات أن يسحب منهما الملف السياسي والتشريعي وقوانين الانتخابات يصبح وارد أكثر من أي وقت مضى”.

وبيّن أنه في حال فشلت لجنة الـ 6+6 فالخيارات البديلة ليست جاهزة، لكن باتيلي ماضٍ في الخيار البديل والذي أصبح معروفًا وهو تشكيل اللجنة الرفيعة المستوى من حوالي 40 شخصية، وقد تزيد ولعل هذه الخطوة في الاجتماعات هي الخطوة التمهيدية للجنة العليا.

كما أوضح أن باتيلي في إطار إعداده للجنة التوجيهية يحاول أن يضع معايير يختار بها الشخصيات، وقد بدأ ربما بالتواصل مع بعض الشخصيات التي ربما تمثل طيف سياسي واجتماعي وعسكري وتكون جزء من اللجنة العليا والمكمل لعمل البديل هو المجلس الرئاسي، باعتبار أن العملية كما يريد الجميع أن تكون ذات ملكية ليبية والليبيين صنعوا الحل.

وشدد على أن اللجنة التوجيهية العليا مخرجاتها وما تتوصل له بشأن القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية تحتاج الاعتماد من مؤسسة ليبية شرعية معترف فيها.

وأفاد أن مسألة اللجنة التوجيهية تحظى بقبول بعض الأطراف الدولية وحتى الإقليمية، وهناك أطراف إقليمية تعترض عليها بشكل واضح، وعندما عرضها باتيلي في مجلس الأمن وتصريحات أخرى لمسؤولين أمريكيين قالوا إنهم يدعمون خطة باتيلي وبقوة وموقفهم مع خطة باتيلي وبريطانيا تدعمها ويدعون الأطراف والشخصيات الليبية للتفاعل معها.

واعتقد أن ملف المرتزقة والقوات الأجنبية ملف معقد، والسلاح الأول الذي ستواجه به القوات الأجنبية هو أن تكون للبلاد سلطات شرعية منتخبة تعبر عن إرادة الشعب الليبي الذي يرفض وجود هذه القوات، ويطالب الحكومة والبرلمان المنتخب أن يكون من ضمن أولوياته طرد هؤلاء المرتزقة، معتبرًا أنه حتى الآن لم يتحقق الكثير من خلال جولة باتيلي في الدول الافريقية الثلاث.

ورجح أن أمريكا لن تقبل بإجراء الانتخابات في ظل وجود الفاغنر وقبل طردها من ليبيا لأن الجميع يعلم بأن الفاغنر بإمكانياتها أن تؤثر على الانتخابات وتجييرها لمصلحتها.

