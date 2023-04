جدد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي دعوته القادة السياسيين في البلاد إلى احترام إرادة الليبيين وإجراء انتخابات دون تأخير وتوفير مستقبل أكثر ازدهاراً لشعبهم.

جاء ذلك خلال لقائه ممثلين عن بلديات الجنوب ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات الطلابية هناك؛ حيث ناقش الجانبان الآثار السلبية على حياتهم جراء الأزمة السياسية.

وقال باتيلي إن الوقت قد حان لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات الوطنية وتعزيز المصالحة والسلام، وأنه لا بد لأبناء الجنوب من التمتع بخيرات بلادهم وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً للتمتع الكامل بالمواطنة المتساوية.

وذكر باتيلي أنه من حق أهالي فزان أن يحظوا ببنية تحتية وتعليم ورعاية صحية أفضل وأكثر تطوراً، وفقا لتعبيره.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن أهالي فزان محبطون من المراحل الانتقالية اللامتناهية؛ حيث طالبوا بإجراء انتخابات هذا العام دون مزيد من التأخير، حسب قوله.

وأجرى باتيلي زيارة إلى مدينة سبها والتي تأتي ضمن زياراته التي يعمل عليها في إطار خطته السياسية في ليبيا، التي التقى فيها عميد البلدية وممثلين عن القوى الأمنية والعسكرية فيها.

المصدر: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

The post من سبها.. “باتيلي” يتحدث عن التوزيع العادل للثروة وتمكين أبناء الجنوب appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار