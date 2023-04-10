لضبط الأسواق الليبية.. “طوارئ السلع” توصى بتحديد أسعار استرشادية للمنتجات

عقد وزير الاقتصاد التجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد الحويج، اجتماعا مع أعضاء غرف الطوارئ لتوفير السلع، وذلك في بمقر جهاز الحرس البلدي.

وحصرت غرف الطوارئ لتوفير السلع ثلاث ملاحظات خلال متابعة اللجان الفرعية للأسواق على مستوى ليبيا، مقترحة تنفيذ عدد من التوصيات، من بينها توفير جهاز الحقيبة الكاشفة لصلاحيات المواد الغذائية، وتحديد الأسعار الاسترشادية، وتكاثف الجهود الرقابية عمل المسالخ.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة عمل غرف الطوارئ لتوفير السلع المشكلة بقرار رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رقم 107 لسنة 2023 الصادر يوم 6 مارس 2023.

ووفقا لبيان وزارة الاقتصاد، فإن الاجتماع استعرض التقارير اليومية الواردة إلى الغرفة عن طريق الغرف الفرعية التي جرة تشكيلها على مستوى المناطق والإدارة المختصة بالوزارة، حيث تبين الآتي، أن السلع الضرورية والأساسية كافة متوفرة داخل الأسواق المحلية، وأن هناك استقرار ملحوظ في أغلب أسعار السلع الغذائية، وعدم استقرار في أسعار لحوم أغنام الوطني عمر سنةً فأقل.

ومن جانبه، أكد الحويج ضرورة تنفيذ بعض توصيات محاضر الاجتماعات، وأهمها توفير ما يسمى بجهاز الحقيبة الكاشفة لصلاحيات المواد الغذائية؛ للتحقق من الصلاحية لحماية صحة المستهلك، عبر المراقبة الدورية لكل من جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وذلك بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي.

بالإضافة إلى إصدار قرار بخصوص تحديد الأسعار الاسترشادية لبعض السلع لحوم – بيض المائدة؛ حتى تتمكن الجهات الضبطية من أداء مهامها، وتشكيل لجنة مشتركة فنية من الجهات ذات العلاقة لتكاثف الجهود لرقابة عمل المسالخ ضمن الاشتراطات الصحية لها، والاستفادة من التجارب في الدول الأخرى.