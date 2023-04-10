أخبار ليبيا 24

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باثيلي إنّه ينبغي أن يحظى أهالي فزان ببنية تحتية وتعليم ورعاية صحية أفضل وأكثر تطورًا على غرار جميع إخوانهم وأخواتهم في أنحاء ليبيا قاطبة.

جاء ذلك بعد اجتماعه الأحد في جامعة سبها مع مجموعة من نساء ورجال الجنوب ممن يمثلون عدد من البلديات المحلية والمجتمع المدني والمرأة والشباب والاتحادات الطلابية.

4/4 وأكدتُ أن الأهالي في فزان، على غرار جميع إخوانهم وأخواتهم في أنحاء ليبيا قاطبةً، ينبغي أن يحظوا ببنية تحتية وتعليم ورعاية صحية أفضل وأكثر تطوراً. كما شددتُ على ضرورة مشاركة فزان بشكل ملائم في الأعمال الوطنية الهادفة لإعادة بناء هذا البلد. — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) April 9, 2023

وشدد باثيلي، عبر تويتر، على أنه لا بد لأبناء الجنوب في ليبيا أن يتمكنوا من التمتع بالخيرات التي تزخر بها أرضهم، وأنّه ينبغي تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا للتمتع الكامل بالمواطنة المتساوية.

وقال: “حان الوقت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات الوطنية وتعزيز المصالحة والسلام”.

ودعا باثيلي ضرورة مشاركة فزان بشكل ملائم في الأعمال الوطنية الهادفة لإعادة بناء هذا البلد.