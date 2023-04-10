باثيلي يشدد على ضرورة أن يحظى أهالي فزان بخدمات أفضل

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شدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باثيلي، على أنّه ينبغي أن يحظى أهالي فزان ببنية تحتية وتعليم ورعاية صحية أفضل وأكثر تطورًا على غرار جميع إخوانهم وأخواتهم في أنحاء ليبيا قاطبة.

وقال باثيلي، عبر تويتر، عقب لقائه الأحد في جامعة سبها مع مجموعة من نساء ورجال الجنوب ممن يمثلون عدد من البلديات المحلية والمجتمع المدني والمرأة والشباب والاتحادات الطلابية، إنّه لا بد لأبناء الجنوب في ليبيا أن يتمكنوا من التمتع بالخيرات التي تزخر بها أرضهم.

وأضاف، كما “ينبغي تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا للتمتع الكامل بالمواطنة المتساوية”.

وتابع باثيلي: “حان الوقت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات الوطنية وتعزيز المصالحة والسلام”، مؤكدًا على ضرورة مشاركة فزان بشكل ملائم في الأعمال الوطنية الهادفة لإعادة بناء هذا البلد.