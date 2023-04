أبو لسين: تغيير سعر الصرف لم يعالج أزمة السيولة والمواطن يعاني من التضخم

ليبيا- اتهم مدير مركز “أويا” للدراسات الاقتصادية أحمد أبو لسين السلطات المعنية بالمصرف المركزي بعدم اتخاذ أي خطوات لحل مشكلة السيولة النقدية المستمرة.

أبو لسين أوضح في تصريحات صحفية لمجلة “العربي الجديد” القطرية طالعتها صحيفة المرصد أن الكتلة النقدية ساهمت بشكل كبير في قفزات الأسعار، في وقت تحتاج فيه ليبيا إلى خطة زمنية لتخفيض المعروض النقدي، مؤكدًا أن تغيير سعر الصرف لم يحل المشكلة.

وأرجع أبو لسين هذا لحاجة المواطن إلى كمية كبيرة من النقود ليلاحق التضخم وانخفاض قيمة العملة، مشيرًا إلى أن أزمة السيولة في المقام الأول مردها الثقة بين القطاع المصرفي من جهة والعميل من جهة أخرى.

