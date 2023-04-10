“الناتو” يُخطط لإجراء أكبر مناورة للقوات الجوية هذا الصيف

برلين 10 أبريل 2023 (وال)- أعلنت القوات المسلحة الألمانية في بيان، أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” يُخطط لإجراء أكبر مناورة للقوات الجوية على الإطلاق هذا الصيف.

وستجرى التدريبات التي أطلق عليها اسم إير ديفندر 23، في الفترة ما بين 12 و 24 يونيو، ومن المتوقع أن تشمل مئات الطائرات من عشرات الدول.

ومن المقرر أن تشارك 24 دولة في التدريبات، بما في ذلك فنلندا، التي انضمت إلى الناتو في وقت سابق في شهر أبريل الجاري، وستشارك السويد التي لم تنضم بعد إلى الكتلة، في التمرين أيضًا.

كما أعلن الجيش الألماني : أن ما مجموعه 10 آلاف جندي و 220 طائرة سيشاركون في المناورات الحربية، مضيفًا أنهم سيتدربون في المجال الجوي الأوروبي، وأن الولايات المتحدة ستزود 100 طائرة من مخزونها، ويتم إجراء التدريبات فوق الأراضي الألمانية. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال