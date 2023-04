نفي حكومي لإيقاف مشروع “القروض السكنية” بعد انتشار قرار بشأنها

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إن مبادرة الإقراض الشبابي والأسر المحتاجة في مرحلتها الأولى 25,000 قرض سارية تماما، وإن القيم المالية المخصصة لها مؤمنة.

وأضاف الدبيبة أن القرار المنشور بخصوص إلغاء تخصيص مبلغ مالي بدعم التمويل للأغراض السكنية، لا علاقة له بالمرحلة الأولى.

وأوضح الدبيبة أن مصرف الادخار يوجد في حساباته ما يغطي المرحلة الأولى، مؤكدا أن الإجراء المنتشر متعلق بالمرحلة الثانية التي لم تُعلن بعد.

ودعا الدبيبة إلى عدم الاستماع لما سماه بـ “الشائعات”؛ موضحا أن القرار المنتشر فهو إجراء تنظيمي داخلي لا علاقة له بسير الملف.

وفي السياق ذاته أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة “عادل جمعة” أن القرار المنتشر يتعلق بمساعي الحكومة لتمويل المرحلة الثانية من مشروع الإقراض التي سيعلن عنها قريباً، مشددا على أن المرحلة الأولى تسير بشكل طبيعي.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة مصرف الإدخار والاستثمار العقاري امحمد غولة في تصريح لقناة ليبيا الأحرار إن المرحلة الأولى من الاقراض تسير بشكل طبيعي.

وأوضح غولة أن مخصصات القروض كاملة موجودة بحسابات المصرف، مضيفا أنه يطمئن جميع المواطنين أن إجراءات المرحلة الأولى ماضية ولم تتعطل.

يشار إلى أنه انتشر قرار لمجلس الوزراء يلغى فيه قرار رقم105‪5 لسنة 2022 بتخصيص مبلغ مالي لدعم التمويل للأغراض السكنية وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

