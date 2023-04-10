وزير الحكم المحلي يبحث مع عمداء 9 بلديات نقل الاختصاصات والإيرادات

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدرالدين التومي، الأحد، ملفات نقل الاختصاصات والإيرادات المحلية، والمشروعات الخدمية والتعليمية بالبلديات.

وحسب بيان وزارة الحكم المحلي، جاء ذلك خلال لقائه عدد من عمداء بلديات: (مزدة ومرادة، والبيضاء والأصابعة وعمر المختار وجبل الأخضر وجالو ومدور الزيتون وسوسة ونتيلات البيضان)، بحضور وكيل الوزارة لشؤون البلديات، والأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية.

وناقش الاجتماع ملفات نقل الاختصاصات والإيرادات المحلية وتفعيل القانون 59، للوقوف على آخر المستجدات، ومتابعة الملفات التي ناقشها الوزير مع وزارتي الإسكان والتعليم.

وتطرق التومي إلى مراجعة المشروعات التنموية بالبلديات والتي ترغب في إدراجها ضمن ميزانية 2023، بالإضافة إلى استعراض بعض المشروعات الأخرى، منها البنية التحتية والصرف الصحي ومشروعات الإسكان المتوقفة والآلية المتخذة بشأنها وحصر المشروعات ونسب الإنجاز بها والتنسيق مع البلديات لتحديد المشروعات ذات الأولوية.

وتطرق اجتماع التومي مع وزارة التعليم فتطرق إلى ملفات المدارس المتوقفة وآلية استكمالها وتفعيلها، وكذلك آلية اختيار إنشاء 500 مدرسة للعام 2022، والعجز في توفير المدرسين والكوادر التعليمية المتخصصة، والاتفاقية التي وقعت بين وزارة الحكم المحلي والتربية التعليم والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بشأن حصر وفرز المواد الكيميائية في المؤسسات التعليمية.