النايض والمبعوث الفرنسي يؤكدان على وجوب دعم خطة باثيلي لإجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24

ناقش رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض، اليوم الإثنين، مع المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير وجوب دعم خطة المبعوث الأممي، عبد الله باثيلي، لإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية خلال 2023.

وأكد النايض عبر تويتر، أنهما أكدا على ضرورة احترام حق 2.8 مليون ناخبة وناخب في اختيار قيادات بلادهم بلا وصاية ولا إملاءات ولا مماطلات.

اجتماع رئيس تكتل إحياء ليبيا مع المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي اجتمع، صباح اليوم الاثنين، د. عارف النايض، المترشح الرئاسي، ورئيس تكتل إحياء ليبيا، مع سعادة بول سولير، المستشار الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومبعوثه إلى ليبيا، وتناقشا بخصوص وجوب دعم خطة المبعوث… pic.twitter.com/zFA75wxIIc — Aref Nayed (@aref_nayed) April 10, 2023

وأضاف، أنهما رحّبا بالتقدم الهام والمشكور في المسار العسكري والأمني من خلال الاجتماعات الأخيرة بين أبناء ليبيا ودعمهم للانتخابات وحمايتها واحترام وحماية نتائجها.

وأكدا الجانبان على أهمية خروج كافّة القوات الأجنبية من ليبيا، احتراما لسيادتها وسلامة أراضيها.