ليبيا الان

النايض والمبعوث الفرنسي يؤكدان على وجوب دعم خطة باثيلي لإجراء الانتخابات

تم النشر منذُ 55 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

ناقش رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض، اليوم الإثنين، مع المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير وجوب دعم خطة المبعوث الأممي، عبد الله باثيلي، لإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية خلال 2023.

وأكد النايض عبر تويتر، أنهما أكدا على ضرورة احترام حق 2.8 مليون ناخبة وناخب في اختيار قيادات بلادهم بلا وصاية ولا إملاءات ولا مماطلات.

وأضاف، أنهما رحّبا بالتقدم الهام والمشكور في المسار العسكري والأمني من خلال الاجتماعات الأخيرة بين أبناء ليبيا ودعمهم للانتخابات وحمايتها واحترام وحماية نتائجها.

وأكدا الجانبان على أهمية خروج كافّة القوات الأجنبية من ليبيا، احتراما لسيادتها وسلامة أراضيها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك