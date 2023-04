السريري: هدف أعضاء لجنة (6+6) تقديم حل للبلد وليس لمجلسي النواب والدولة

ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري على اجتماع اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والدولة (6+6)، وفق التعديل الدستوري الـ (13) يوم الأربعاء الماضي، لافتًا إلى أنّ الاجتماع كان تحضيريًا، وجرى فيه مناقشة العديد من الموضوعات العامة، والاشتباك مع أهم الأولويات التي ينبغي مناقشتها وطرحها في تلك الفترة.

السريري وفي تصريحات خاصة لموقع “حفريات” قال: إنّ من بين تلك الموضوعات ما يختص بقوائم السجل المدني وهيئة الإحصاء، وما يتعلق كذلك بدينامية عمل اللجنة، ومسودة اللقاءات المقبلة.

وتابع السريري تصريحاته قائلًا: إنّ اللقاء المقبل سيكون خلال الأسبوع القادم، حيث سيعقد لقاء آخر في العاصمة طرابلس. وكشف عن اجتماعات أخرى بعد انتهاء شهر رمضان في شرق وجنوب ليبيا، مضيفًا: “تمتعت أجواء اجتماع اللجنة بروح المسؤولية والجدية، على خلفية ما يشعر به الأعضاء من المسؤولية الوطنية، وضرورة العمل نحو الوصول إلى درجة من التوافق، الذي يسمح بتأدية المطلوب من اللجنة”.

واستطرد قائلًا: إنّ النقاشات كانت تتم بكل أريحية، وإنّ الهدف الذي ينظر إليه أعضاء اللجنة المشتركة هو تقديم حل للبلد، وليس لمجلس النواب ولا مجلس الدولة؛ ذلك أنّه لا بدّ من تشريع قوانين قابلة للتنفيذ، وتلبي رغبات الأغلبية من الليبيين، وبالطبع فإنّ أيّ عمل بشري لن يرضي الجميع. مشيرًا إلى أنّ اللجان ستلتقي وفقًا لمواعيد محددة تبدأ من مطلع الأسبوع.

وقال السريري: إنّ الدخول في الاجتماعات المقبلة سيكون بعد انقضاء شهر رمضان؛ نظراً لضرورة ترتيب بعض الأمور، وتجاوز بعض النقاط، خاصّة أنّ المطلوب من أعضاء اللجنة المشتركة هو تهيئة بيئة قانونية تسمح بتنفيذ الاستحقاق الانتخابي. مشيرًا إلى أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تقسيم العمل، وتشكيل لجان مشتركة؛ لتأدية مهام محددة، وفقًا لتقسيم العمل وتوزيعه بين الأعضاء.

