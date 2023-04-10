افتتاح منظومة تسجيل الناخبين للبلديات

بنغازي 10 أبريل 2023 (وال)- أعلنت إدارة العمليات باللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، عن فتح منظومة سجل الناخبين للبلديات: أم الرزم، درنة، شحات، سوسة، وردامة، ساحل الجبل الأخضر، زويلة، زلة.

وبهذا فإن اللجنة المركزية خلال هذا الأسبوع قامت بفتح منظومة سجل الناخبين لعدد (15) بلدية.

وكانت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، قد فتحت خلال الأيام الماضية، سجل الناخبين لبلدية البيضاء، عمر المختار، أجدابيا، الزويتينة سلطان، انتلات البيضان، مرادة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى ممارسة حقهم الديمقراطي عبر الإسراع فى التسجيل بمنظومة سجل الناخبين المعلن عنه بالصفحة الرسمية للجنة المركزية. (وال) م ب/ ر ت

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