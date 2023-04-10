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مفوضية الانتخابات تتابع مستجدات تحديث منظومة مركز الاتصال والمساعدة 

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

تابع عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم الشعاب، مستجدات تحديث منظومة مركز الاتصال والمساعدة (Call Center) وذلك خلال الاجتماع الذي عقده صباح اليوم الاثنين.

وحضر الاجتماع مديري الإدارات، ورئيس قسم تسجيل الناخبين بالمفوضية.

وناقش الحاضرون التدابير المتاحة التي من المزمع أن تتخذها المفوضية في سبيل تحسين خدمات مركز الاتصالات.

كما استعرض المجتمعون ملف خطة تدريب المهندسين المشرفين على مركز الاتصالات، لضمان جودة الاتصالات واستقبال أسئلة المواطنين والرد عليها حالما يتم فتح سجل الناخبين.

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الوطن الليبية

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