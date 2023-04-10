الحضيري: المشكلة في ليبيا تكمن في كيفية إدارة أموال النفط

قال الخبير القانوني في مجال النفط عثمان الحضيري، إن المواطن الليبي البسيط لن يستفيد من أموال ارتفاع إنتاج النفط وسيبقى يعاني مهما دخلت مليارات الدولارات لمصرف ليبيا المركزي، وأن أصحاب المصلحة هم فقط المستفيدون من إعلان ارتفاع إنتاج النفط، ومعاناة الجنوب الليبي من انعدام الوقود والسيولة النقدية خير دليل على ذلك.

أضاف في تصريحات صحفية أنه يجب بناء دولة المؤسسات والقانون؛ لينعم الشعب الليبي بثروته النفطية، غير ذلك يعتبر أوهاما، والمشكلة في ليبيا تكمن في كيفية إدارة الأموال، وكيفية استثمارها، وليس في ارتفاع إنتاج النفط من عدمه، و على مؤسسات الدولة أن تعمل كوحدة واحدة في إطار خطة بناء الدولة، أما العمل الجزئي فهو مضيعة للوقت وعلى حساب مصالح الشعب الليبي، كما أن الحل في ليبيا يجب أن يتم عن طريق صناديق الاقتراع، وبإشراف دولي بعيدًا عن أي جهة محلية وأن يُترك لليبيين تقرير مصيرهم.