أبوليفة: عمل لجنة «6+6» الرسمي سيبدأ بعد عيد الفطر

قال رئيس لجنة 6+6 بمجلس الدولة عمر أبوليفة، إنهم سيجتمعون مع وفد مجلس النواب مطلع الأسبوع القادم للاتفاق على مكان انعقاد اجتماعات اللجنة وآلية العمل.

أضاف أبوليفة في تصريحات صحفية، أن عمل اللجنة الرسمي حول القوانين الانتخابية سيكون بعد عيد الفطر المبارك وسنختار ناطقا باسم لجنة 6+6.