وزير الحكم المحلي يبحث تمكين بلدية البيضاء من اختصاصاتها

بحث وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي مع عضو المجلس الأعلى للإدارة المحلية عميد بلدية البيضاء عبد الله امطول تمكين البلدية من اختصاصاتها والوقوف على ما تم تنفيذه من قبل المجلس البلدي بالخصوص.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أنه جرى خلال الاجتماع استعراض الإجراءات المتعلقة بتمكين البلدية من اختصاصاتها والوقوف على ما تم تنفيذه من قبل المجلس البلدي بالخصوص، كما تمت مناقشة الاحتياجات التنموية المتعلقة بالبلدية ونتائج اجتماعات عميد البلدية مع الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية.