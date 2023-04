ليبيا – ليبيا – أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال أن مبادرة الإقراض الشبابي والأسر المحتاجة في مرحلتها الأولى 25,000 قرض سارية بشكل جيد، والقيم المالية المخصصة لها مؤمنة، قائلًا: “فلا تستمعوا للشائعات؛ أما القرار المنتشر فهو إجراء تنظيمي داخلي لا علاقة له بسير الملف”.

الدبيبة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نوه إلى أن القرار المنشور لا علاقة له بالمرحلة الأولى، ومصرف الادخار يوجد في حساباته ما يغطي المرحلة الأولى، والإجراء المنتشر متعلق بالمرحلة الثانية التي لم تُعلن بعد.

Shares

The post الدبيبة: مبادرة الإقراض الشبابي والأسر المحتاجة سارية بشكل جيد ولا تستمعوا للشائعات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية