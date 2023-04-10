حالة الطقس: معظم مناطق البلاد تشهد أجواء باردة نسبيا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة يوم الغد على الشمال الشرقي

بنغازي 10 أبريل 2023 (وال)- أجواء باردة نسبيًا على معظم مناطق البلاد، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي، ودرجات الحرارة القصوى هذا اليوم على أغلب الشمال تتراوح ما بين (14-20) مْ بينما تسجل على مناطق الجنوب ما بين (23-27) مْ.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن مناطق رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة تكون فيها السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا يوم الغد خاصة على سرت، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18-22) مْ.

وتتكاثر السحب من حين إلى آخر بعض المناطق الساحلية الممتدة من الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر، وتكون الفرصة أفضل يوم الغد على أغلب المناطق تصحبها خلايا رعدية خاصة على مناطق الجبل الأخضر وطبرق يتخللها سقوط حبات البرد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد تصل سرعتها إلى (50) كيلو متر/ الساعة على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (1421-) مْ، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد.

وأما مناطق الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23- 27) مْ.

وتكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد في مناطق الواحات – السرير – تازربو- الكفرة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24-26) مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم الساعة (9:321) فيما سيكون شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:42). (وال)

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