وصول أبناء الكفرة المسجونين في مصر إلى مدينتهم وأهاليهم يوجهون الشكر للقيادة العامة للجيش

أخبار ليبيا 24

استلم آمر كتيبة سبل السلام في مدينة الكفرة، عبدالرحمن هاشم، من لواء طارق بن زياد صباح اليوم الإثنين، أبناء مدينة الكفرة الذين كانوا مسجونين في مصر.

ووجّه، أهالي الكفرة بجزيل الشكر والامتنان إلى القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، وإلى العميد صدام حفتر، آمر لواء طارق بن زياد على استجابتهم لنداء أمهات المسجونين وأطفالهم.

وكانت السلطات المصرية قد أودعت عدد من أبناء الكفرة السجن بتهمة التسلل إلى داخل الأراضي المصرية، في الوقت الذي أكد فيه أهاليهم أنهم ضلوا طريقهم أثناء عودتهم من السودان.

وكان أهالي المسجونين قد طالبوا بالإفراج عن أبنائهم أو ترحيلهم إلى السجون الليبية.

ووجّه الأهالي في أكتوبر 2022 مناشدة إلى الجهات المسؤولة في ليبيا من البرلمان إلى الخارجية والقيادة العامة مطالبين التدخل للإفراج عن أبنائهم.