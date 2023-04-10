باتيلي يبحث مع المنفي ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الاثنين ملف خروج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن باتيلي قدم للمنفي خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس إحاطةً كاملةً حول زياراته الأخيرة لبعض دول الجوار، ولقاءاته مع عدد من الأطراف المحلية واللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

استقبل فخامة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد الله باتيلي“.

وأكد المبعوث الأممي على دور رئيس المجلس الرئاسي، الداعم للذهاب للانتخابات خلال عام 2023، معتبراً أن المجلس الرئاسي شريك أساسي في خطة الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات.