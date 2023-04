الحضيري: المواطن لن يستفيد من أموال ارتفاع إنتاج النفط

ليبيا – أكد الخبير القانوني في مجال النفط عثمان الحضيري أن المواطن الليبي البسيط لن يستفيد من أموال ارتفاع إنتاج النفط، وسيبقى يعاني مهما دخلت مليارات الدولارات إلى مصرف ليبيا المركزي من إنتاج النفط.

الحضيري وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أشار إلى أن ذوي المصلحة هم فقط المستفيدون من إعلان ارتفاع إنتاج النفط، ومعاناة الجنوب من انعدام الوقود والسيولة النقدية خير دليل على ذلك.

ودعا إلى بناء دولة المؤسسات والقانون؛ لينعم الشعب الليبي بثروته النفطية، غير ذلك يعتبر أوهامًا، على حد قوله.

ورأى أن المشكلة في ليبيا تكمن في كيفية إدارة الأموال، وكيفية استثمارها، وليس في ارتفاع إنتاج النفط من عدمه.

وطالب مؤسسات الدولة بأن تعمل كوحدة واحدة في إطار خطة بناء الدولة، أما العمل الجزئي، فهو مضيعة للوقت وعلى حساب مصالح الشعب الليبي.

واعتبر الحضيري أن الحل في ليبيا يجب أن يتم عن طريق صناديق الاقتراع، وبإشراف دولي بعيدًا عن أي جهة محلية، وأن يترك لليبيين تقرير مصيرهم.

