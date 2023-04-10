شركة الكهرباء الليبية تستعد لتركيب محول في محطة زوارة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، عن استعداد فريق إدارة التركيبات العامة بالشركة لتركيب محول كهربائي بمحطة زوارة جهد (30/220 ك . ف) سعة 63 ميغا فولت – أمبير.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه تم نقل المحول من محطة العجيلات ليوضع على القاعدة المخصصة له في محطة زوارة تمهيدا لتركيبه وشحنه من الفنيين والعاملين بإدارة التركيب,

وسيسهم المحول في القضاء على تذبذب التيار الحاصل بالمنطقة نتيجة ارتفاع الأحمال، كما تأتي تلك الأعمال في إطار تحسين الجهد ومعالجة المشكلات في الشبكة الكهربائية.